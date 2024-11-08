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LAÜ’lü yeni öğrencilerin oryantasyon programları devam ediyor

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LAÜ’lü yeni öğrencilerin oryantasyon programları devam ediyor
LAÜ’lü yeni öğrencilerin oryantasyon programları devam ediyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu bünyesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Turizm İşletmeciliği Bölümü ile Meslek Yüksekokulu’na  bağlı Aşçılık Bölümü ve Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü’ne yeni gelen öğrencilerin bölümlerine adapte olma sürecini hızlandırmak ve bölümdeki işleyiş hakkında bilgilendirme yapmak için LAÜ Sinema Salonu’nda bir oryantasyon programı gerçekleştirildi.


Etkinlikte Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mona Bouzari, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Meltem Köksal birer konuşma yaptı. Yapılan konuşmalarda uygulama ile desteklenen eğitim programlarının öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş yaşamlarında sağlayacağı avantajlar anlatıldı. Öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini pekiştirmeleri amacı ile üniversitenin sunduğu staj olanakları hakkında bilgi aktarıldı. Ayrıca etkinlikte, öğrencilerin eğitimler  süresince dikkat etmeleri gereken hususlara değinildi ve öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı.
Etkinlik sonunda öğrencilere Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri tarafından LAÜ Uygulama
Mutfağı’nda üretilen ürünler ikram edilerek, kaynaşma imkanı sağlandı.

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