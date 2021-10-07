LAÜ’nün 4 yeni programına uluslararası akreditasyon

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) öğrencilerine verdiği kaliteli eğitimi, uluslararası ve bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından belgelendirmeye devam ediyor.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) öğrencilerine verdiği kaliteli eğitimi, uluslararası ve bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından belgelendirmeye devam ediyor.

Almanya’da bulunan Yüksek Öğretim Kalite Kuruluşu olan Sağlık ve Sosyal Bilimler Akreditasyon Kuruluşu (Accreditation Agency in Health and Social Sciences) Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Kamu Yönetimi, Ekonomi ile Finans ve Bankacılık Bölümlerinin beş yıl süre ile akredite edilmesi kararını aldı.

Alanında yetkili ve bağımsız bir akreditasyon kurumu olan Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS), adı geçen dört programı; bölümlerde sunulan müfredatların içeriği ve kalitesi, öğretim üyeleri, kurumsal ortam ve kalite güvencesi açısından farklı kriterlere göre değerlendirdi.

Kuruluş, Sağlık Yönetimi Bölümü ile birlikte Finans ve Bankacılık, Ekonomi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin akreditasyon başvurularını özdeğerlendirme raporları ve destekleyici kanıtlar çerçevesinde kendi içerisinde değerlendirerek, 21 Nisan 2021 tarihinde bir değerlendirme ziyareti gerçekleştirdi.

AHPGS Akreditasyon Değerlendirme Komitesi, bu değerlendirme ziyaretinde, Rektörlük, Fakülte Dekanları, ilgili programların başkanları, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrencileri ile ayrı ayrı toplantılar yapıp gerekli değerlendirme görevini yerine getirdi. Komite yaptığı değerlendirme sonucunda, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin değerlendirme kriterlerini sağladığını belirtti. Dosya incelemesi ve çevrim içi görüşmeler neticesinde, AHPGS Uzman Raporları adı geçen bölümlere iletilerek bölümlerin 30 Eylül 2026 tarihine kadar beş yıl süre ile akredite edildiği bildirildi.

LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, konu ile ilgili düşüncelerini şöyle aktardı: “Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi altında bulunan Sağlık Yönetimi Bölümü’nün uluslararası bir kuruluş tarafından akreditasyon onayı almasının gururunu yaşıyoruz. Sağlık Yönetimi programının eğitim kalitesinin tescil edilmesini sağlayan akreditasyon onayının alınması sürecinde bizlere destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen olmak üzere tüm üniversite yönetimine, meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkürü borç biliyoruz.”

LAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Oğurlu ise akreditasyon hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi: “KKTC’de Sosyal ve Beşeri Bilimler kapsamında AHPGS tarafından akredite edilerek önemli bir başarıya imza atan Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Kamu Yönetimi, Ekonomi, Finans ve Bankacılık Bölümleri akademisyenleri ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Fakülte genelinde gerçekleştirmeye çalıştığımız akademik zenginlik, birikim ve kalite sentezinin, bağımsız bir kalite kurumu tarafından onaylandığını görmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.”