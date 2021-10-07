  • BIST 1.395,960
  • Altın 502,42
  • Dolar 8,8700
  • Euro 10,2500
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

LAÜ’nün 4 yeni programına uluslararası akreditasyon...

» »
LAÜ’nün 4 yeni programına uluslararası akreditasyon...
LAÜ’nün 4 yeni programına uluslararası akreditasyon...

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) öğrencilerine verdiği kaliteli eğitimi, uluslararası ve bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından belgelendirmeye devam ediyor.

Almanya’da bulunan Yüksek Öğretim Kalite Kuruluşu olan Sağlık ve Sosyal Bilimler Akreditasyon Kuruluşu (Accreditation Agency in Health and Social Sciences) Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Kamu Yönetimi, Ekonomi ile Finans ve Bankacılık Bölümlerinin beş yıl süre ile akredite edilmesi kararını aldı.

Alanında yetkili ve bağımsız bir akreditasyon kurumu olan Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS), adı geçen dört programı; bölümlerde sunulan müfredatların içeriği ve kalitesi, öğretim üyeleri, kurumsal ortam ve kalite güvencesi açısından farklı kriterlere göre değerlendirdi.

Kuruluş, Sağlık Yönetimi Bölümü ile birlikte Finans ve Bankacılık, Ekonomi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin akreditasyon başvurularını özdeğerlendirme raporları ve destekleyici kanıtlar çerçevesinde kendi içerisinde değerlendirerek, 21 Nisan 2021 tarihinde bir değerlendirme ziyareti gerçekleştirdi.

AHPGS Akreditasyon Değerlendirme Komitesi, bu değerlendirme ziyaretinde, Rektörlük, Fakülte Dekanları, ilgili programların başkanları, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve öğrencileri ile ayrı ayrı toplantılar yapıp gerekli değerlendirme görevini yerine getirdi. Komite yaptığı değerlendirme sonucunda, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin değerlendirme kriterlerini sağladığını belirtti. Dosya incelemesi ve çevrim içi görüşmeler neticesinde, AHPGS Uzman Raporları adı geçen bölümlere iletilerek bölümlerin 30 Eylül 2026 tarihine kadar beş yıl süre ile akredite edildiği bildirildi.

LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, konu ile ilgili düşüncelerini şöyle aktardı: “Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi altında bulunan Sağlık Yönetimi Bölümü’nün uluslararası bir kuruluş tarafından akreditasyon onayı almasının gururunu yaşıyoruz. Sağlık Yönetimi programının eğitim kalitesinin tescil edilmesini sağlayan akreditasyon onayının alınması sürecinde bizlere destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen olmak üzere tüm üniversite yönetimine, meslektaşlarımıza  ve öğrencilerimize teşekkürü borç biliyoruz.”  

LAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Oğurlu ise akreditasyon hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi: “KKTC’de Sosyal ve Beşeri Bilimler kapsamında AHPGS tarafından akredite edilerek önemli bir başarıya imza atan Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Kamu Yönetimi, Ekonomi, Finans ve Bankacılık Bölümleri akademisyenleri ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Fakülte genelinde gerçekleştirmeye çalıştığımız akademik zenginlik, birikim ve kalite sentezinin, bağımsız bir kalite kurumu tarafından onaylandığını görmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ tarım fakültesi akademisyenlerinin yeni makalesi Critical Reviews in Food Science and Nutrition dergisinde yayınlandı01 Ekim 2021 Cuma 18:05
  • Kalbi korumak için fiziksel aktivite önemli30 Eylül 2021 Perşembe 15:06
  • Kalbi korumak için fiziksel aktivite önemli...29 Eylül 2021 Çarşamba 16:46
  • Yrd. Doç. Dr. Mevhibe Tamirci :Sağlıklı beslenme ve spor ile bağışıklık sistemini güçlü tutmak hastalıklardan korunmanın en önemli etkenidir28 Eylül 2021 Salı 14:20
  • LAÜ Akademisyeni Tamirci, “Soğuk Algınlığı ve Grip (İnfluenza) Gibi Rahatsızlıklarda Farmakolojik Tedavi Yöntemleri” hakkında açıklamalarda bulundu27 Eylül 2021 Pazartesi 16:27
  • LAÜ Akademisyeni Perçinci, okul çağı çocuklarında beslenmenin önemine dikkat çekti...23 Eylül 2021 Perşembe 16:27
  • Düzenli yulaf tüketimi sağlığa çeşitli yönlerden fayda sağlar21 Eylül 2021 Salı 15:56
  • LAÜ Akademisyeni Direktör, okulların açılmasıyla birlikte velilere tavsiyeler verdi19 Eylül 2021 Pazar 16:10
  • LAÜ Öğretim Üyesi Yenal, normal ve sezaryen doğum hakkında bilgilendirmelerde bulundu...16 Eylül 2021 Perşembe 15:42
  • LAÜ Mezunu İner, “Küresel Öğretmen” ödülüne layık görüldü...14 Eylül 2021 Salı 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti