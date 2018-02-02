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LAÜ’nün Lefke yerleşkesi yürüyüş yolu projesi tamamlandı

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LAÜ’nün Lefke yerleşkesi yürüyüş yolu projesi tamamlandı
Lefke Avrupa Üniversitesi daha düzenli bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla kampüs içerisindeki alt yapı ve çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra Lefke merkezli yerleşkeleri için de çalışmalarını sürdürüyor.

Lefke Kampüsü’nde 2013-2014 Akademik Yılı’nda hizmete açılan İngilizce Hazırlık Okulu ile Lefke Merkez Öğrenci Yurdu arasındaki 1 km uzunluğundayürüyüş yolu projesi tamamlandı. 

Yürüyüş yolu dağ ve deniz manzarasını öğrencilere sunuyor

1972 m² alanı ve 320 kişilik yatak kapasitesi ile LAÜ öğrencilerine hizmet eden Lefke Merkez Yurdu ile LAÜ Hazırlık Binası’nı biribirine bağlayan yürüyüş yolu dağ ve deniz manzarasını öğrencilere sunarken, sağlıklı yaşam için de güne başlama fırsatı sağlıyor. 

LAÜ kampüs içerisinde yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği alt yapı ve çevre düzenlemelerine  Lefke’de hizmet veren Merkez Yurt ile Hazırlık Okulu arasındaki 1km’ye yakın yürüyüş yolu projesiyle, Lefke yerleşkesinde yaşamını sürdüren LAÜ öğrencilerine daha rahat bir yaşam alanı oluşturulması amaçlandı.
Lefke Merkez Yurdu’nun  açılması ve Hazırlık Okulu binasının Lefke’ye taşınmasıyla artan öğrenci sayısı da düşünülerek, proje kapsamında yürüyüş yolunun parkelendirilerek, ışıklandırılması yapıldı ve öğrencilerin Hazırlık Okulu ile Merkez Yurt arasındaki mesafede gece ve gündüz güvenli bir şekilde yürüyüş yapmalarına olanak sağlandı.

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