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LAÜ’nün lisansüstü programlarına başvurular devam ediyor...

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LAÜ’nün lisansüstü programlarına başvurular devam ediyor...
LAÜ lisansüstü programlarında %50 burs imkanı

Lefke Avrupa Üniversitesi,deneyimli akademik kadrosu ve eğitim kalitesi ile araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmek amacıyla Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde yer alan fen, sağlık ve sosyal bilim alanlarını içeren yüksek lisans ve doktora programları için başvuru kabulüne devam ediyor.
LAÜ, 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi için Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylı yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul edecek.

Eğitim dili İngilizce ve Türkçe olan lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim programlarına kayıt yaptırmak isteyen tüm Devlet Memurlarına,Askeri Personel ve Emniyet Mensuplarına % 50 burs imkanı sunulacak.

LAÜ’nün BaharDönemi’nde başvuru kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programları;
Yüksek lisans programları;Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,İletişim Bilimleri,İngilizce Öğretmenliği,İşletme,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,Mimarlık,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,Sağlık Yönetimi,İnşaat Mühendisliği,Uluslararası Ekonomi ve Finans,Uluslararası İlişkiler,Yönetim Bilişim Sistemleri,Özel Eğitim Öğretmenliği,Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmet, Hemşirelik,Psikoloji, Özel Yetenekliler Eğitimi.    Doktora programları; Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması,Bilgisayar Mühendisliği, İletişim Bilimleri,İşletme, Mimarlık,Eğitim Yönetimi ve Denetimi,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,İnşaat Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çevre Bilimleri,Sağlık Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Özel Eğitim Öğretmenliği.

LAÜ, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapacak olan adaylar, gerekli bilgilere www.eul.edu.tr internet adresinden veya 660 20 00 (2304-2846) numaralı telefon numaralarından ulaşabilecek. Adayların, ilgili programlara LAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nden veya üniversitenin web sitesinden  temin edecekleri formu doldurarak gerekli belgelerle birlikte başvurmaları gerekiyor.

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