LAÜ’nün sağlık laboratuvarlarına yatırımları devam ediyor...

Bilinçli meslek becerileri tam donanımlı laboratuvarlarda kazandırılıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), sağlık alanındaki laboratuvarlarının altyapısı için ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor. Uygulamanın çok önemli olduğu sağlık alanında öğrencilerin en iyi eğitimi alabilmeleri için tam donanımlı laboratuvarları bünyesine kazandırmaya devam eden LAÜ, Odyometri ve Elektronörofizyoloji Laboratuvarlarını kurarak, öğrencilerine bilinçli meslek becerilerini tam donanımlı laboratuvarlarda uygulayarak öğrenme imkanını sunuyor.

Odyometri Laboratuvarında öğrenciler teoride gördükleri bilgileri pratikte uyguluyor

LAÜ bünyesinde kurulan Odyometri Laboratuvarı ile ilgili bilgi veren Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Besim Özyel, günümüz teknolojisiyle donatılmış cihazlarla laboratuvarda öğrencilerin Odyometre, Timpanometre, ABR, Emisyon ve İşitme Cihazları uygulamaları gibi çalışmalar yapmalarına imkan sağlandığını belirtti. Özyel, öğrencilerin özellikle aldıkları teorik derslerin pratik ile tamamlanabilmesi için gerekli ekipmanın mevcut olduğu laboratuvarın, gelecekte öğrencilerin mesleklerini daha iyi yapabilmeleri adına kendilerini en iyi şekilde geliştirebilecekleri bir ortamın hazırlanması amacıyla kurulduğunu dile getirdi.

Elektronörofizyoloji Laboratuvarı modern cihazlarla donatıldı

Özyel, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan bir diğer uygulama laboratuvarı olan Elektronörofizyoloji Laboratuvarı’nda beyinde bilişsel ve davranışsal fonksiyonların analizi ve bu fonksiyonların bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların tespiti için nörofizyolojik yöntemler kullanılarak, bu doğrultuda Elektronörofizyoloji programında eğitim-öğretim gören öğrenciler uzman hekimlerin denetiminde Elektroensefalografi (EEG), Elektromiyografi (EMG) ve Polisomnografi (PSG) cihazlarıyla çekim yapma; beyin sapı uyarılma potansiyellerinin ve görsel uyarılma potansiyellerinin analizlerini yapabilme yetkinliğe sahip olma imkanı elde ettiklerini belirtti. Özyel, laboratuvar bünyesinde modern teknoloji yeni elektronörofizyoloji cihazlarıyla donatılmış EEG monitorizasyon odası, EMG çekim odası ve Polisomnografi odasının bulunduğunu ve laboratuvar donanımı kapsamında Nicolet Viking Quest EMG/EP cihazı ve Synergy software yazılımı, Nicolet V32-32 Kanallı Digital EEG Cihazı, Polisomnografi (PSG) Cihazlarının yer aldığını ifade etti.