  • BIST 118.792
  • Altın 162,278
  • Dolar 3,7901
  • Euro 4,6599
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
FLAŞ HABERUçaner: 3 yaralının da şuurları açık

LAÜ’nün yeni öğrencileri Lefke’yi tanıyor

»
LAÜ’nün yeni öğrencileri Lefke’yi tanıyor
Yabancı öğrenciler Lefke’ye hayran kaldı...

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üniversiteye yeni kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler için hazırlanan oryantasyon programı bilgilendirici seminer ve kültürel geziler ile devam ediyor. Öğrenciler, oryantasyon programı kapsamında Lefkeve bölgesine düzenlenen gezilerle bölgenin tarihini ve  kültürünü yakından tanıma fırsatı buldular.

Tarihi, doğal ve kültürel mekanlar hakkında bilgiler aldılar
Oryantasyon Günleri, gezi programında Lefke bölgesindeki tarihi ve kültürel yerler yeni gelen öğrencilere tanıtıldı.Lefke bölgesinde bulunan Soli Harabeleri, Lefke Göleti, Cengiz Topel Anıtı, Lefke Merkezi, Güzelyurt bölgesini gezen öğrenciler tarihi, doğal ve kültürel mekanlar hakkında bilgiler aldılar. 

Fakülte akademisyenleri öğrencileri bilgilendirdi
Yeni öğrencilerin fakülte akademisyenlerden bölümleri ile ilgili detaylı bilgiler alma imkanını da buldukları programda, öğrencilere ayrıcaÖğrenci Dekanlığı, Dış İlişkilerMüdürlüğü ve Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından bilgilendirici seminerlerde düzenlendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Vedat yorucu kitabını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a takdim etti25 Şubat 2018 Pazar 18:18
  • DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Logo Tasarım Yarışması sonuçlandı25 Şubat 2018 Pazar 18:17
  • LAÜ’de “Değişen Öğretmen Rolleri ve Etkili İletişim Becerileri” ele alınacak23 Şubat 2018 Cuma 18:39
  • DAÜ BTYO’da internet üzerinden canlı yayın dersler23 Şubat 2018 Cuma 18:38
  • İlahiyat Koleji'nde neler oluyor? Kolları jiletlenmiş genç kızın dramı...23 Şubat 2018 Cuma 16:54
  • DAÜ’de Çocukluk Çağı Sarkomları Kursu Cumartesi günü yapılıyor23 Şubat 2018 Cuma 13:29
  • YDÜ'de 21. Yüzyılın Eğitim Modeli Olan “STEM” Eğitimi Verildi22 Şubat 2018 Perşembe 18:36
  • “Kıbrıs Türk Siyasi Seçilmişleri Gözüyle Sözlü Tarih Projesi” Hayata Geçiyor22 Şubat 2018 Perşembe 18:36
  • LAÜ 26. Avrupa Genç Geoteknik Mühendisleri Konferansı’nda temsil edilecek...22 Şubat 2018 Perşembe 18:35
  • DAÜ ile İTÜ-KKTC iş birliğinde yeni sertifika programı21 Şubat 2018 Çarşamba 19:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti