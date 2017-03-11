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LAÜ’nün yeni öğrencilerine Kıbrıs kültürü tanıtıldı

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LAÜ’nün yeni öğrencilerine Kıbrıs kültürü tanıtıldı
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından, 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üniversiteye yeni kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilere oryantasyon programı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

LAÜ Hukuk Fakültesi Büyük Amfi Konferans Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme konferansında  Dış ilişkiler Müdürlüğü ve Öğrenci Dekanlığı tarafından öğrencilere üniversite hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

LAÜ’ye çeşitli ülkelerden gelen yeni öğrenciler, Başkent Lefkoşa ve Girne bölgesini gezme ve tanıma fırsatı yakaladı, Lefkoşa Selimiye Camii ve Girne Kalesi’nin tarihi dokusu gezildi.

 Programın ikinci etabında “Hoşgeldin Partisi” düzenlendi. Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Carolina Smochina katılarak öğrencilere selendi. Kıbrıs kültürünün yansıtıldığı gecede folklor  gösterileri yer alırken yerel tatlar da öğrencilere ikram edildi.

Program sonrasında düşüncelerini dile getiren öğrenciler, Oryantasyon Günleri kapsamında düzenlenen etkinliklerle KKTC’nin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıma fırsatı bulduklarını ve  Kıbrıs’ın güvenli, sakin ve yeşil doğasına hayran kaldıklarını dile getirdiler.

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