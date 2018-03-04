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LAÜ’ye “3 Altın”, “1 Gümüş”, “3 Bronz” Madalya

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LAÜ’ye “3 Altın”, “1 Gümüş”, “3 Bronz” Madalya
LAÜ Gastronomi alanında marka olma yolunda...

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi Bölümü öğrencileri, İstanbul’da gerçekleşen “16. Uluslararası Mutfak Günleri Festivali”ne katılarak,büyük bir başarı elde ettiler. Farklı dallarda yarışan LAÜ öğrencilerinden Ufuk Sarıcık, Süleyman Karaytuğ, Yağız Karayel ve Cannur Taşdemir birçok ödüle layık görüldü.Birçok farklı ülkeden yoğun bir katılımla gerçekleşen festivalde LAÜ Gastronomi öğrencileri, “balık”, “et”, “makarna” ve “tatlı” dalında yarıştılar.

Öğrencilertarafından “et, balık, makarna ve tatlı”tabağı hazırlandı

Yarışmada sunumlarını sergileyen öğrencilerden Ufuk Sarıcık, ‘et’ kategorisinde altın madalya,Yağız Karayel “balık” kategorisindealtın madalya, Süleyman Karaytuğ “makarna” kategorisinde altın madalya alırken, Cannur Taşdemir ise, “tatlı” kategorisinde gümüş madalya almaya hak kazandı.En iyi üniversite kategorisinde de yarışan gastronomi öğrencilerinden Ufuk Sarıcı, Yağız Karayel ve Cannur Taşdemir 3. sırayı alarak,bronz madalyaya layık görüldüler.

LAÜ,Gastronomi alanında başarısını yine taçlandırdı

Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Zihni Türksel’ingözetiminde yarışmaya hazırlanan öğrenciler, yarışmada elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı mutlu olduklarını ve uzun bir çalışma sonucunda bu başarıya ulaştıklarını belirttiler. 
Üniversitede yapılan demo çalışmalarında kendilerine bilgi ve tecrübesi ile katkı koyan Öğretim Görevlisi Sercan Biryılmaz’a teşekkürlerini ileten Türksel, aynı zamanda desteklerini kendilerinden esirgemeyen LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen’e de içten teşekkürlerini sunduğunu dile getirdi. 
Önlerindeki hedefleriningelecek aylarda yapılacak olan Uluslararası Yemek Yarışmaları’na katılmak olduğunu ifade eden Türksel, üniversitelerini en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istediklerini belirtti. 

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