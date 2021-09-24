Lav akışına karşı tek başına ayakta kalan 'mucize ev'

La Palma'daki volkan patlaması nedeniyle akan lavlar, yüzlerce evi yok etti, ancak bir tanesi çevredeki yıkımdan hasarsız çıktı.

La Palma'daki volkan patlaması nedeniyle akan lavlar, yüzlerce evi yok etti, ancak bir tanesi çevredeki yıkımdan hasarsız çıktı.

Kanarya Adaları'ndaki La Palma'da volkanik patlamadan akan lavlardan etkilenmeyen ev, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'mucize evi' olarak adlandırıldı.

O evin sahipleri ise Danimarkalı emekli bir çift.

Patlamadan sonra bölgeyi terk eden ev sahipleri, evlerinin sağlam olduğunu duyduklarında hem şaşırdı hem de mutluluktan ağladı.

Evi inşa eden Ada Monnikendam, çiftin bu evi özellikle volkanik manzara nedeniyle aldıklarını söyledi.

Monnikendam, El Mundo'ya verdiği demeçte,"Evin orada kimse olmadan tek başına olduğunu bilmek üzücü" dedi.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma adasında 19 Eylül'den bu yana aktif durumda olan Cumbre Vieja yanardağının şimdiye kadar 400 evi yaktığı bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi, yanardağ patlamalarından dolayı evlerini boşaltmak zorunda kalan 5 bin 700'den fazla kişinin barınma sorununa çözüm bulmaya çalışıyor.