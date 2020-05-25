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Lavabo açıcı yüzüne patladı

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Atay, firmaya tazminat davası açmaya hazırlanıyor
Lavabo açıcı yüzüne patladı

Reklam oyuncusu Özlem Atay (30), lavabo açmak için kullandığı maddenin patlaması sonucu yüzünden yaralandı. Tanınmaz hale gelen Atay, yanık servisinde tedaviye alındı. Atay ve avukatı lavabo açıcı firmasına dava açmaya hazırlanıyor.

Özlem Atay’ın Cihangir’de ailesiyle yaşadığı evin lavabosu tıkandı. Bunun üzerine annesi yakındaki markete giderek lavabo açıcı aldı. Bu kimyasal maddeyi üzerindeki talimatlara göre lavaboya döken Atay, ardından üzerine kaynar su döktü. Bir anda neye uğradığını şaşıran Atay’ın yüzü yanıklar içinde kaldıHürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Atay o anları şu şekilde anlattı:

"Cuma akşam 21.30 civarıydı. Gidere ürünü döktük. Bir iki dakika sonra da iki litre kaynar suyu üzerine dökmeye başladık. Henüz daha suyu dökerken direk yüzüme patladı. Bomba gibi patladı. Annem gaz patladı da duvar yıkıldı sanmış. Öyle acı içinde öyle şok halinde kaldım.

Sadece ‘yanıyorum’ diye çığlık atıyordum. Annem ‘hemen soğuk suyun altına gir’ deyince kendime geldim. Olaydan sonra dört hastane dolaştık. Halen de tedavi altındayım’ dedi.

Atay avukatı Kübra Oktay ise "Müvekkilim çok ciddi şekilde yaralandı. İlgili firmaya maddi ve manevi tazminat davası açacağız. Delillerimizi topladık. Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için elimizden geleni de yapacağız" dedi.

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