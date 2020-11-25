  • BIST 1.340
  • Altın 463,289
  • Dolar 7,9539
  • Euro 9,4549
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 9 pozitif vaka

Lavinium Sitesi'nden Girne-Lefkoşa Anayoluna giriş çıkış yapılması için hazırlanan proje hayata geçiriliyor

» »
Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde yer alan ve Lavinium Sitesi olarak bilinen yerleşim biriminden anayola giriş çıkış yapılması için hazırlanan proje hayata geçiriliyor. 
Lavinium Sitesi'nden Girne-Lefkoşa Anayoluna giriş çıkış yapılması için hazırlanan proje hayata geçiriliyor

Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde yer alan ve Lavinium Sitesi olarak bilinen yerleşim biriminden anayola giriş çıkış yapılması için hazırlanan proje hayata geçiriliyor. 

Uzun süredir devam eden bu sıkıntının çözülmesi adına yapılan kontrollü giriş çıkış projesinin ihale süreci tamamlanarak yüklenici firma ile sözleşme yapılması ve yer teslimi süreci başladı.

Bölge sakinleri tarafından beklenen bu önemli adım ile ilgili çalışmalar Karayolları Dairesi mühendis ekipleri tarafından 2019 yılı içerisinde bitirilmiş ancak ihale noktasında Kovid-19 salgın süreci ve devamındaki seçim yasakları, projenin hayata geçirilmesini geciktirmişti.

Lefkoşa-Girne Anayolundan ayrılma ve katılma şeritleri oluşturularak güvenli ve kontrollü giriş ve çıkış bağlantısı yapılması suretiyle, bu bölgede yaşayan vatandaşların ulaşım sıkıntıları bir nebze de olsa çözülmüş olacak. Dikmen Belediyesi ile iş birliği çerçevesinde düzenlenecek olan otobüs durakları ve yaya yolları sayesinde de günümüzde anayol üzerinde yapılan yasadışı toplu taşıma durak faaliyetleri de kurallara uygun ve daha güvenli bir şekilde yapılmaya başlanmış olacak.

Kazı işleri, konkasör temel işleri, plent-miks temel işleri, asfalt işleri, bordür işleri, altyapıya yönelik sanat işleri, ek yol aydınlatması, ayrım çelik oto-korkuluk işleri ve trafik levhalamalarını içeren bağlantı yolu projesinde 300 metre ayrılma, 300 metre katılma bağlantı şeritli kavşak oluşturularak 270 metre tali yol bağlantısı yapılacak. Toplamda 1,159,125 TL’ye mal olacak. Tüm projenin yaklaşık 3 Aylık süre içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Projenin hayata geçmesi ile özellikle acil durumlarda bölge halkının ulaşım altyapısından daha rahat yararlanması sağlanmış olacaktır.

Bölge halkına hayırlı olmasını dileriz.

 

Tolga ATAKAN

Bakan

lavinium.jpg

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi: “Ev içi şiddet yasası biran önce yaşam bulmalı”25 Kasım 2020 Çarşamba 14:24
  • Lavinium Sitesi'nden Girne-Lefkoşa Anayoluna giriş çıkış yapılması için hazırlanan proje hayata geçiriliyor25 Kasım 2020 Çarşamba 14:13
  • Kadına yönelik her türlü ayrımcılığa karşı eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir yaşam25 Kasım 2020 Çarşamba 14:11
  • CTP Gençlik Örgütü:''Bu patriarkal düzene itirazımız var!''25 Kasım 2020 Çarşamba 14:09
  • Tatar: "Maraş, son metrekaresine kadar açılmaya devam edecek"25 Kasım 2020 Çarşamba 13:42
  • CTP – DP görüşmesi tamamlandı... Fikri Ataoğlu: “DP olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız…”25 Kasım 2020 Çarşamba 13:35
  • Yılmabaşar yazdı... Karar HP’nin, UBP ile mi CTP ile mi hükümet kuracak?25 Kasım 2020 Çarşamba 12:57
  • KTOEÖS: "Kadına Yönelik Şiddet İnsan Hakları İhlalidir"25 Kasım 2020 Çarşamba 12:46
  • TDP: “Ev İçi Şiddet Yasası Biran Önce Yaşam Bulmalı”25 Kasım 2020 Çarşamba 12:35
  • Şaşkara Market'te Soygun25 Kasım 2020 Çarşamba 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti