Lavinium Sitesi'nden Girne-Lefkoşa Anayoluna giriş çıkış yapılması için hazırlanan proje hayata geçiriliyor

Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde yer alan ve Lavinium Sitesi olarak bilinen yerleşim biriminden anayola giriş çıkış yapılması için hazırlanan proje hayata geçiriliyor.

Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde yer alan ve Lavinium Sitesi olarak bilinen yerleşim biriminden anayola giriş çıkış yapılması için hazırlanan proje hayata geçiriliyor.

Uzun süredir devam eden bu sıkıntının çözülmesi adına yapılan kontrollü giriş çıkış projesinin ihale süreci tamamlanarak yüklenici firma ile sözleşme yapılması ve yer teslimi süreci başladı.

Bölge sakinleri tarafından beklenen bu önemli adım ile ilgili çalışmalar Karayolları Dairesi mühendis ekipleri tarafından 2019 yılı içerisinde bitirilmiş ancak ihale noktasında Kovid-19 salgın süreci ve devamındaki seçim yasakları, projenin hayata geçirilmesini geciktirmişti.

Lefkoşa-Girne Anayolundan ayrılma ve katılma şeritleri oluşturularak güvenli ve kontrollü giriş ve çıkış bağlantısı yapılması suretiyle, bu bölgede yaşayan vatandaşların ulaşım sıkıntıları bir nebze de olsa çözülmüş olacak. Dikmen Belediyesi ile iş birliği çerçevesinde düzenlenecek olan otobüs durakları ve yaya yolları sayesinde de günümüzde anayol üzerinde yapılan yasadışı toplu taşıma durak faaliyetleri de kurallara uygun ve daha güvenli bir şekilde yapılmaya başlanmış olacak.

Kazı işleri, konkasör temel işleri, plent-miks temel işleri, asfalt işleri, bordür işleri, altyapıya yönelik sanat işleri, ek yol aydınlatması, ayrım çelik oto-korkuluk işleri ve trafik levhalamalarını içeren bağlantı yolu projesinde 300 metre ayrılma, 300 metre katılma bağlantı şeritli kavşak oluşturularak 270 metre tali yol bağlantısı yapılacak. Toplamda 1,159,125 TL’ye mal olacak. Tüm projenin yaklaşık 3 Aylık süre içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Projenin hayata geçmesi ile özellikle acil durumlarda bölge halkının ulaşım altyapısından daha rahat yararlanması sağlanmış olacaktır.

Bölge halkına hayırlı olmasını dileriz.

Tolga ATAKAN

Bakan