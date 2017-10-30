Lavrentyev: Suriye, önümüzdeki haftalarda IŞİD'den temizlenecek

Önümüzdeki haftalarda Suriye'nin IŞİD'den temizleneceğini söyleyen Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Kürtlerin siyasi çözüm sürecine dahil edilmesi konusunu ele alacaklarını belirtti.

Russia Today (RT) ve Rossiya-24 televizyonuna demeç veren Lavrentyev, "Kürtler, Suriye topraklarının önemli bölümünü kontrol ediyor ve başta IŞİD olmak üzere ülkedeki terör örgütlerinin yok edilmesine önemli katkı sundu. Mayadin ve Ebu Kemal ile Fırat Nehri'nin batı ve doğusundaki son IŞİD mevzilerinin imhası için operasyonlar sürüyor" dedi.

Önümüzdeki haftalarda Suriye topraklarının IŞİD'den tamamen temizleneceğini düşündüğünü kaydeden Lavrentyev, bunun ardından Kürtlerin savaş sonrası düzene ve siyasi çözüm sürecine daha aktif şekilde dahil etme konusunu ele alacaklarını vurguladı.