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Lavrov: ABD, Avrupa Birliği’ni Zayıflatmak İstiyor

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Lavrov: ABD, Avrupa Birliği’ni Zayıflatmak İstiyor
Lavrov: ABD, Avrupa Birliği’ni Zayıflatmak İstiyor

Lavrov, Avrupalıların Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle ABD’den katbekat fazla muzdarip olduğunu belirtti.


Rus bakan, sadece kendi ülkesinde değil, Batı’da da ekonomistlerin ABD’nin Avrupa’yı sanayisizleştirmek istediği sonucuna vardığını belirtti.


Lavrov, “Avrupa’yı askeri olarak zayıflatmak da Washington’un çıkarınadır. Onu sürekli baskı altında tutmak, Ukrayna’ya silah pompalamaya zorlamak ve karşılığında AB ülkelerinin silah depolarını Amerikan malzemeleriyle doldurmak.” ifadelerini kullandı.


Sergey Lavrov, Washington’un bu şekilde bencil hesapların yanı sıra ideolojik üstünlük kompleksleriyle yönlendirildiğini vurguladı.


Bu ayın başlarında Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Avrupalı ülkelere gaz satarak “çılgın para kazandığını” söylemişti.

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