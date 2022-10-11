Lavrov: ABD fiilen Ukrayna savaşının içinde

Rusya’nın dün Ukrayna’nın başkenti Kiev dahil birçok kente füze yağdırması dünyayı ayağa kaldırırken, Rusya’dan dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve diğer kentlere yönelik füze saldırılarına tepkiler sürerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tansiyonun yükselmesinden ABD'yi sorumlu tuttu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdiklerini söylemişti. Ukrayna’yı Rusya’da çeşitli terör eylemleri yapmakla suçlayan Putin, Kırım'daki Kerç Köprüsü'ne düzenlenen saldırıya da değinerek misilleme amacıyla Ukrayna'yı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını belirtmişti.

Saldırılar nedeniyle Moskova'ya tepkiler sürerken Rus devlet televizyonuna konuşan Lavrov, ABD'nin uzun süredir fiilen Ukrayna savaşına dahil olduğunu söyledi. Lavrov, “Bana göre Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde. Savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor” dedi.

‘PUTİN BIDEN’LA GÖRÜŞEBİLİR’

ABD'nin Rusya'yla görüşmelere hazır olduğu yönündeki açıklamalarını reddeden Rus bakan, “Bu bir yalan. Temas konusunda hiçbir ciddi teklifte bulunmadılar” diye konuştu. Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın G20 toplantısında bir araya gelmesi yönünde bir teklif gelmesi hâlinde ülkesinin bunu değerlendireceklerini de söyledi.

Ukrayna'da en az 19 kişinin hayatını kaybettiği Rus saldırıları sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen ABD Başkanı Joe Biden, gelişmiş hava savunma sistemleri dahil Ukrayna’ya kendisini savunması için gereken desteği sağlamaya devam edeceklerini bildirmişti.