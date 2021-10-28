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Lavrov: ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmayın

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Afganistan’daki durumun ele alınması ve ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulması doğrultusunda Afganistan’a komşu ülkelerin temsilcileri İran’ın başkenti Tahran’da bir araya geldi.
Lavrov: ABD ve NATO üslerine ev sahipliği yapmayın

Afganistan’daki durumun ele alınması ve ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulması doğrultusunda Afganistan’a komşu ülkelerin temsilcileri İran’ın başkenti Tahran’da bir araya geldi.

Toplantıya İran, Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan ve Tacikistan Dışişleri Bakanları katılırken, Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları video konferans yoluyla bağlandı. Toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan dikkat çekici açıklamalar geldi.

Lavrov Afganistan’a komşu ülkelere hitaben yaptığı konuşmada, bölgede ABD ve NATO’nun askeri varlığının önüne geçilmesi çağrısında bulundu. Lavrov, “Afganistan’a komşu ülkelere, Afgan topraklarından geri çekildikten sonra buralara yerleşmenin planlarını yapan ABD ve NATO güçlerinin askeri varlığına, kendi topraklarında izin vermeme çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Katılımcı ülkelerin Afganistan’da istikrarın sağlanması yönünde aynı düşüncede olduğunu kaydeden Lavrov, “Tahran toplantısına katılanların Afganistan konusundaki konumları birbirine oldukça yakın. Bu da Afganistan’da barış ve istikrarın gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

AFGANİSTAN’A KAPSAYICI HÜKÜMET ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Afganistan konusunun geçtiği hemen hemen tüm toplantılarda ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulması gerektiğini savunan Lavrov yine aynı yönde mesaj vererek, “Afganistan’daki farklı etnik kökenleri göz önünde bulundurmalı ve Afganistan’da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına destek vermeliyiz” diye konuştu.

Afganistan halkının da kendi haklarının korunduğunu ve uygulandığını görmesi gerektiğini belirten Lavrov, “Bu doğrultuda tüm ülkelerin Afganistan konusundaki sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Afganistan’daki durum konusunda Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyon rolünü üstlenmelidir. Rusya da üzerine düşeni yapmaya ve Afganistan’a insani yardım göndermeye hazırdır” dedi.

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