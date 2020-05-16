Lavrov: Afgan barışı konusunda ABD’ye yardımcı olmaya hazırız

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan’daki barış sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Afganistan’daki durumun bölge ülkeleri için ciddi bir zorluk olmaya devam ettiğini kaydeden Lavrov, “Çabalara rağmen durum iyiye gitmektense daha da kötüleşiyor” dedi.

Afganistan’daki çatışmaların siyasal bir uzlaşıyla çözülebileceğini söyleyen Lavrov, ülkenin barışçıl bir yola ulaşmasının, ‘Moskova formatı’ da dahil olmak üzere kapsamlı mekanizmalarla ve bölge ülkelerinin ortak çabası olmadan mümkün olamayacağını belirtti.

Lavrov bu çabalara ilişkin, “ŞİÖ-Afganistan grubu temasları üzerinden işbirliğini geliştirmek gerekiyor” diye konuştu.

'Anlaşmanın yerinde sayıyor olmasından memnun değiliz'

ABD ile Taliban arasında Şubat ayında imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, “ABD ile Taliban arasındaki anlaşma yerinde sayıyor, bu konuda yardımcı olmaya hazırız” dedi.

ABD-Taliban anlaşmasını olumlu karşıladıklarını söyleyen Lavrov, “Ancak komşu ülkeleri sürece daha aktif bir şekilde dahil etmenin, böylelikle kendi çıkarlarını da güvence altına almalarının önemli olduğu konusunda uyardık. Anlaşmanın şu an yerinde sayıyor olmasından memnun değiliz. Bu sorunların üstesinden gelinmesi için yardıma hazırız” şeklinde konuştu.