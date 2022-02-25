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Lavrov: 'Batı Kiev rejimi tarafından işlenen savaş suçlarına göz yumdu'

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Lavrov, Batı'yı "Ukrayna rejimini tavizsiz savunması ve ülkenin doğusundaki sivillere karşı işlenen savaş suçlarına göz yumması" nedeniyle kınadı.
Lavrov: 'Batı Kiev rejimi tarafından işlenen savaş suçlarına göz yumdu'

Rusya'nın Ukrayna'daki büyük kentlere dönük askeri harekâtı devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'yı "Ukrayna rejimini tavizsiz savunması ve ülkenin doğusundaki sivillere karşı işlenen savaş suçlarına göz yumması" nedeniyle kınadı. Lavrov, Batı'nın Donbass'a saldırısı, NATO'ya katılma girişimi ve nükleer silah inşa etme tehdidi başlıklarında Kiev'in arkasında olduğunu söyledi.

Lavrov, "Sivil halka karşı işlenen savaş suçlarına, kadın, çocuk, yaşlı cinayetlerine, sivil altyapının yok edilmesine ve [Ukrayna'da] neo-Nazizm ve Rus düşmanlığının hızla ortaya çıkmasını sessizce teşvik etmeye göz yumdular, bu da nihayetinde ülkeyi mevcut trajik durumuna sürükledi" dedi.

Dışişleri Bakanı, Kiev'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri sakinlerine karşı bir savaş yürüttüğü ve bir "soykırım" gerçekleştirdiğini söyleyerek "bu gerçeği" topyekün görmezden geldiği için Batı'yı eleştirdi.

Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nin yeni oturumunun katılımcıları için BM'de özel bir fotoğraf galerisi düzenleyeceğini söyleyen Lavrov, bu galerinin Donbass bölgesindeki duruma ve sakinlerinin çektiği acıya odaklanacağını söyledi.

Lavrov, Ukrayna'daki askeri harekâtın, "Ukraynalıların mevcut rejimin baskısından kurtulduktan sonra kendi geleceklerini tayin etmelerine olanak vermek için yürütüldüğünü" söyledi.

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