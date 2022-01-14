  • BIST 2.062,59
  • Altın 785.42336
  • Dolar 13.5286
  • Euro 15.4839
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Lavrov: Batı, Ukrayna’yı bahane ederek Rusya çevresine asker gönderebilir

» »
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yıllık basın toplantısında, ABD ve NATO'nun Ukrayna'yla artan gerilimi bahane ederek Rusya çevresinde asker konuşlandırabileceğini söyledi.
Lavrov: Batı, Ukrayna’yı bahane ederek Rusya çevresine asker gönderebilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yıllık basın toplantısında, ABD ve NATO'nun Ukrayna'yla artan gerilimi bahane ederek Rusya çevresinde asker konuşlandırabileceğini söyledi.

Batı'nın Rusya'nın güvenlik taleplerine yanıt vermemesi halinde bir dizi seçeneği değerlendirmeye hazır olduğunu kaydeden Lavrov, ABD ve NATO'dan bu taleplerle ilgili en kısa zamanda ayrıntılı yanıt beklediklerini belirtti.

Lavrov, Batı'nın yanıt vermesinin ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna meselesine dair bir karar alabileceğini de ifade ederek “Bu tekliflerin geri çevrilmesi halinde Rusya pek çok farklı şekilde yanıt verebilir” dedi.

Rusya'nın geçen yılın son aylarında Ukrayna sınırına asker yığması “işgal” iddialarını gündeme getirirken, Rusya bu iddiayı reddediyor ve NATO'nun Doğu Avrupa'daki faaliyetlerinin durdurulmasını istiyor.

Bu hafta Rusya ile ABD, NATO ve Avrupalı yetkililer arasında düzenlenen görüşmelerde de somut bir ilerleme kaydedilemedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO: Rusya, Ukrayna Konusunda Hata Yaparsa Bedeli Ağır Olacak12 Ocak 2022 Çarşamba 17:36
  • Kuzey Kore: Hipersonik füze fırlattık12 Ocak 2022 Çarşamba 11:29
  • Çin'in Tiencin kentinde 2'nci toplu test başladı12 Ocak 2022 Çarşamba 10:39
  • 2 aylık bebeğini eksi 18 derecedeki dondurucuya kapattı12 Ocak 2022 Çarşamba 10:39
  • Çin’de Bir Kent Daha Karantinaya Alındı11 Ocak 2022 Salı 21:29
  • Putin, Güvenlik Konseyi İle Rusya'nın Sınırlarındaki Güvenliği Görüştü11 Ocak 2022 Salı 18:18
  • Kazakistan’ın yeni başbakanı İsmailov oldu11 Ocak 2022 Salı 12:24
  • NATO Genel Sekreteri: Rusya’ya Açık Bir Mesaj Vermemiz Gerekiyor10 Ocak 2022 Pazartesi 22:34
  • Putin: Renkli Devrimlere İzin Vermeyeceğiz10 Ocak 2022 Pazartesi 20:35
  • Japon Devi Panasonic, Haftada 4 Gün Çalışma Sistemine Geçiyor10 Ocak 2022 Pazartesi 19:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti