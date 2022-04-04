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Lavrov: Bucha’daki görüntüler kurgu

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bucha kentinde ortaya çıkan görüntülere ilişkin, "Bucha’daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı” dedi.
Lavrov: Bucha’daki görüntüler kurgu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile Moskova'da görüşme gerçekleştirdi.

Toplantının öncesinde açıklamalarda bulunan Lavrov, Bucha kentinde ortaya çıkan görüntüleri provokasyon olarak yorumlayarak, “Geçen gün, Rus askeri personelinin varılan planlar ve anlaşmalar doğrultusunda oradan ayrılmasının ardından Kiev bölgesine bağlı Buça kentine başka bir sahte saldırı düzenlendi. Bucha'daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı. Batı, Ukrayna'daki insani durum ile ilgili spekülasyon oluşturma girişiminde bulunuyor. Rusya Federasyonu bu girişimi barış ve güvenliğe tehdit oluşturan bir provokasyon olarak değerlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Görüşmede Rusya Federasyonu'nun, İngiltere’den BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevlerini yerine getirmesini ve Bucha’daki durumla ilgili bir toplantı düzenlemesini talep edeceği de vurgulandı.

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