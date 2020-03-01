Lavrov, Çavuşoğlu ile konuştu: Sputnik Türkiye ile ilgili durumun çözüme kavuşturulmasını istedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuşarak Sputnik Türkiye ile ilgili durumunu çözüme kavuşturmalarını ve gazetecilerin güvenliklerinin sağlanmasını talep etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuşarak Sputnik Türkiye ile ilgili durumunu çözüme kavuşturmalarını ve gazetecilerin güvenliklerinin sağlanmasını talep etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Lavrov ve Çavuşoğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilecek görüşme hazırlıklarını ele aldı.

Lavrov, Çavuşoğlu’ndan Sputnik Türkiye çalışanlarının evlerine yönelik saldırı ve gözaltına alınmalarıyla ilgili durumun en kısa zamanda çözüme kavuşturulması ve güvenliklerinin sağlanması talebini iletti.

Açıklamada, “Görüşmede Rusya tarafı Sputnik Türkiye’nin Ankara’daki gazetecileri ve çalışanları ile ilgili durumun en kısa zamanda çözüme kavuşturulması ve güvenliklerinin sağlanması gerektiğini vurguladı” ifadeleri kullanıldı.