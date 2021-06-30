Lavrov: Kanal İstanbul’un inşasını Karadeniz’de yabancı savaş gemilerini düzenleyen kuralları değiştirmeme şartına bağladık

Söz konusu kuralları Montrö Sözleşmesi düzenliyor. Halihazırda Karadeniz’de NATO üyeleri İngiltere ve ABD ile gerilim yaşayan Rusya, Kanal İstanbul’un bölgeye daha fazla savaş gemisinin gitmesine yol açmasından endişe ediyordu.

Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından konuşan Lavrov, “Montrö Sözleşmesi’nin uygulanması konusunda Türk dostlarımız ve mevkidaşlarımızla görüşmelerimiz tatmin ediciydi” dedi.

Bakan Çavuşoğlu da kanalın Montrö’yü etkilemeyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu Suriye’nin İdlib bölgesindeki insani yardım faaliyetlerinin sürdürülmesi için Rusya ve diğer BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüştüklerini söyledi.

BM’nin onayıyla yürütülen yardım kampanyasının süresi 10 Temmuz’da dolacak. Türkiye ise bunun uzatılmasını talep ediyor.

Çavuşoğlu bu konuda Rusya’nın çekincelerini gidermek için neler yapabilecekleri üzerine çalıştıklarını söyledi.

Basın toplantısının ardından bir açıklama yapan Rusya’nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzia ise bundan sonra Suriye hükümetinin onayı olmadan İdlib’e yardım yapılamayacağını açıkladı.

AFP’ye konuşan Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’nden Laetitia Courtois ise yardım izninin bir yıl daha uzatılması gerektiğini söyledi.