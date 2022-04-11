Lavrov: Rusya barış görüşmeleri sırasında Ukrayna'daki askeri operasyonuna ara vermeyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, barış görüşmelerinin bir sonraki turundan önce Moskova'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunu durdurmayacağını söyledi.

Reuters haber ajansının haberine göre Rus devlet televizyonuna verdiği röportajda Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ilk tur müzakereler sırasında askeri harekatın askıya alınması talimatı verdiğini, ancak o günden bu yana Moskova'nın pozisyonunun değiştiğini söyledi.

Lavrov, Ukrayna ile müzakerelere devam etmemek için bir neden görmediğini, ancak taraflar tekrar bir araya geldiğinde Moskova'nın askeri operasyonunu durdurmayacağını vurguladı.

Lavrov geçen hafta Kiev'i, tarafların daha önce yaptığı anlaşmalardan sapan, “kabul edilemez” bir barış anlaşması taslağı sunmakla suçladı.

Kiev, Lavrov'un yorumlarını, Ukrayna'yı zayıflatma ve Rus birliklerine yönelik savaş suçu suçlamalarından dikkatleri uzaklaştırma amaçlı bir taktik olarak niteledi ve reddetti.

Bugün yayınlanan röportajda Lavrov, AB'nin üst düzey diplomatı Josep Borrell'in AB'nin Kiev'i silahlandırmaya devam etmesi yönündeki çağrılarının Avrupa politikasında "çok ciddi bir U dönüşü" olduğunu söyledi.