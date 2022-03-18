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Lavrov: 'Sam Amca'dan emir almak istemeyen birçok ülke var

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ABD'nin dünyayı bir Amerikan salonu olarak görmek istediğini öne sürerek "Dünyada 'Sam Amca'dan (ABD) emir almak istemeyen birçok ülke var" diye konuştu.
Lavrov: 'Sam Amca'dan emir almak istemeyen birçok ülke var

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ABD'nin dünyayı bir Amerikan salonu olarak görmek istediğini öne sürerek "Dünyada 'Sam Amca'dan (ABD) emir almak istemeyen birçok ülke var" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Russia Today'e bir röportaj verdi.

Lavrov'un eleştirilerinin odağında ABD vardı.

Lavrov, ABD'nin dünyanın Amerikan salonu olarak görünmesini istediğini savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı  "Sam Amca" diye ABD'ye atıfta bulunduğu Amerikan hükümeti için "Dünyada Sam Amcadan emir almak istemeyen birçok ülke var" dedi.

Sergey Lavrov hedeflerinin Ukrayna topraklarından  Rusya'ya yönelik her türlü tehtidi ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

Lavrov yaptırımlara tepki gösterdi

Lavrov'un öncelikli gündemi yaptırımlardı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptırımlara karşı tepki göstererek ekonomilerini yaptırımlara göre ayarlayacaklarını ve yaptırımlara karşı hayatta kalacaklarını söyledi.

Yaptırımlar konusunda Batı ve dünyaya meydan okuyan Lavrov "Yaptırımlar bizi daha da güçlendirdi" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Batıya karşı güvenlerinin sarsıldığına da dikkat çekti ve 

"Batıya karşı güvenebileceğimiz her ilüzyonumuzu kaybettik ama kapımızı batıya  kapatmıyoruz" diye ekledi.

Batı medyasına tepki

Lavrov bağımsız batı medyası diye birşey olmadığını savunurken Rusya'nın küresel enformasyon savaşında küçük oyuncu olduğunu dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı uçağının Çin'e giderken geri döndüğü iddiasının da doğru olmadığını belirtti.

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