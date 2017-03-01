Lavrov: Suriye'nin, komşularıyla barışmasını isteriz

Lavrov, Nijerli mevkidaşı İbrahim Yacoubou ile Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında kendisine yöneltilen konuyla ilgili soruyu yanıtladı.
Lavrov, "Şam'ın bölgedeki komşuları ile barışma ihtimaline ve bunun için gereken her şeyi yapıp yapmadığına gelirsek, biz kesinlikle bu barışmanın yaşanmasını isteriz. Zira hepsi yan yana yaşıyor. Düşmanlarıyla ortak: Terörizm ve aşırıcılık" dedi.
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