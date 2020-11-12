Lavrov: Türk barış gücü askerleri Dağlık Karabağ'a girmeyecek

Lavrov, Dağlık Karabağ’daki ateşkesin denetlenmesi için kurulan Rus-Türk gözlem merkezinin uzaktan Azerbaycan topraklarında görev yapacağını ve Türk gözlemcilerin Dağlık Karabağ’a girmeyeceğini ifade ederek "Türk güçlerinin Dağlık Karabağ'da yer almayacağı konusunda Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın da kabul etmiş olduğu çok net hüküm var" dedi

Lavrov: Türklerin Azerbaycan'daki gözlem noktası için de ayrıca anlaşmamız gerekecek

Konuya ilişkin açıklamalarını basın toplantısında dile getiren Lavrov, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarını doğrulamamış oldu. Lavrov Türk güçlerinin gözlem için yerleşecekleri kesin nokta konusunda da ayrıca ek bir anlaşmaya varılması gerekeceğini kaydetti.

Lavrov konuşmasında şunları da söyledi:

"Dağlık Karabağ etrafındaki 7 bölgenin 1,5-2 ay öncesindeki durumlarının ilelebet olduğu haliyle (Ermenistan’ın elinde) kalacağı yönünde bir illüzyon olmamalıydı. Sorumluluk sahibi iktidarların toplumlarına bu sorunu çözmeleri gerektiğini önceden açıklamaları gerekiyordu.”

Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacağını söylemişti.