  • BIST 118.713
  • Altın 399,510
  • Dolar 6,8560
  • Euro 7,7581
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPilli: 1 Pozitif vaka daha çıktı...

Lavrov: Türkiye ile Libya’da ateşkes için çalışıyoruz

» »
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin Libya’da tarafların imzalayacakları bir ateşkes anlaşması üzerinde çalıştığını söyledi.
Lavrov: Türkiye ile Libya’da ateşkes için çalışıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye’nin Libya’da tarafların imzalayacakları acil bir ateşkes anlaşması üzerinde çalıştığını açıkladı.

Lavrov, Rus Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, kendilerinin desteklediği Libya Ulusal Ordusu’nun ateşkes anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu ve Türkiye’nin de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni aynısını yapma konusunda ikna etmesini umduğunu söyledi.

Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından 2014'te ikiye bölünen Libya'nın doğu ve güneyinde kontrolü Tobruk hükümeti, batıda ise Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti elinde bulunduruyor. Tobruk hükümeti, Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nu destekliyor. Hafter'e Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya destek verirken Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye, Katar ve İtalya'nın desteğine sahip.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün Anadolu Ajansı'na Libya ve Doğu Akdeniz konusunda açıklamalar yaptı.

"BM ilkeleri çerçevesinde ve Berlin Konferansı'nda belirlenen ilkeler ışığında bir siyasi sürecin ilerletilmesi için Libya hükümetine desteğimiz devam edecek" diyen Kalın, "Trablus hükümeti prensipte ateşkes çağrısına karşı değil fakat ateşkesin sürdürülebilir olması için belli şartları var" diye konuştu.

Kalın bu şartlardan birinin tarafların "2015 yılında imzalanan Sahirat Anlaşması'ndaki pozisyonlarına geri çekilmesi" olduğunu söyledi. Kalın, "Buna göre de Hafter güçlerinin Sirte ve Cufra'dan çekilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kalın sözlerine şöyle devam etti: "Burayı Hafter tarafının kendi askeri saldırıları için bir üs olarak kullanmasına elbette müsaade etmek istemiyorlar. Çünkü geçmişte bu tür ihanetlerle çok karşı karşıya kaldılar ve Hafter tarafı bugüne kadar ne zaman bir barış çağrısı yapsa ya da ateşkes çağrısı yapsa, bu hep bir sonraki saldırının hazırlık dönemi olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla haklı olarak Serrac tarafında bir güvensizlik var."

Kalın ayrıca, "Sadece geçtiğimiz 6 ay içerisinde Hafter'in Libya'nın petrol ve doğal gaz yataklarını bloke etmesinden dolayı Libya'nın ulusal kaybı 5 milyar doları geçti" diye konuştu.

Libyalıların servetinin savaş nedeniyle heba edildiğini söyleyen Kalın, "6-7 milyon gibi küçük nüfusa sahip olan, doğal gazından petrolüne, sahilinden madenlerine kadar birçok doğal zenginliği bulunan Libya gibi bir ülkenin çok daha iyi ekonomik şartlarda yaşaması mümkün. Bizim umudumuz, beklentimiz, çabamız bir an önce bu çatışmaların sona ermesi ve Libya'nın bu yeni döneme geçmesi" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Libya'da Toplu Mezarlardan 23 Günde 208 Ceset Çıkarıldı01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:20
  • Fransa, Libya'da Ekonomik Ve Jeopolitik Emellerini Darbeci Hafter İle Korumanın Peşinde01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:00
  • Libya'da petrol kavgası kızışıyor: Aşiretlerin lideri 'Türkiye'yle savaşırız' dedi30 Haziran 2020 Salı 14:20
  • Almanya Dışişleri Bakanı, Libya'daki silah ambargosunu delen ülkelerin açıklanmasını istedi30 Haziran 2020 Salı 13:20
  • BM: Libya'da Keşfedilen Toplu Mezarlardan Dehşete Düştük30 Haziran 2020 Salı 12:01
  • Nijerya'da Lassa Ateşinden Ölenlerin Sayısı 216'ya Ulaştı29 Haziran 2020 Pazartesi 16:35
  • Hafter milisleri Sirte Körfezi’ndeki elektrik santralini talan etti29 Haziran 2020 Pazartesi 08:57
  • Alman siyasetçi Hardt: Libya'nın ikinci Suriye olma potansiyeli var27 Haziran 2020 Cumartesi 15:00
  • Nijerya'da 9 Kişi Fidye İçin Kaçırıldı27 Haziran 2020 Cumartesi 11:37
  • Arap Birliği'nin Libya ile aldığı kararın bazı maddelerine 4 ülke itiraz etti24 Haziran 2020 Çarşamba 09:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti