Lavrov Türkiye'ye 'gelemiyor'

İki dışişleri bakanı arasındaki görüşme bir kez daha ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki görüşme yine ertelendi. Rus Dışişleri bakanlığı bugün yapılması gereken görüşmenin ertelenmesi hakkında, "Türk bakanın programında mücbir sebeplerin ortaya çıkması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi" şeklinde bir açıklama yaptı.

Sputnik'ten Gözde Ocak'ın aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı 15 Mart'ta “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 18 Mart 2019 tarihinde Antalya’da gerçekleştirileceği duyurulan Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı vesilesiyle ülkemize gerçekleştirmesi öngörülen ziyaret ertelenmiştir” şeklinde bir açıklama yaptı.

Çavuşoğlu bugün Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte iki camiye terör saldırılarının düzenlendiği Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde bulunuyor.

Rus Dışişleri Bakanı'nın Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için 12-13 Mart'ta Antalya'ya gelmesi bekleniyordu. Dışişleri bakanları, Rusya-Türkiye Stratejik Planlama Grubu toplantısına başkanlık edecekti.Dışişleri Bakanlığı geçen hafta sonu yaptığı açıklamada da iki bakanın 18 Mart’ta bir araya geleceğini bildirmişti. Ancak yapılan son açıklama ile görüşme ikinci kez ertelenmiş oldu.

Rusya 11 Mart'ta Rus Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanı'nın çalışma programının değişmesi nedeniyle görüşmenin 18 Mart'a ertelendiği açıklamıştı.