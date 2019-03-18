  • BIST 104.638
  • Altın 229,297
  • Dolar 5,4595
  • Euro 6,1943
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Lavrov Türkiye'ye 'gelemiyor'

»
İki dışişleri bakanı arasındaki görüşme bir kez daha ertelendi
Lavrov Türkiye'ye 'gelemiyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki görüşme yine ertelendi. Rus Dışişleri bakanlığı bugün yapılması gereken görüşmenin ertelenmesi hakkında, "Türk bakanın programında mücbir sebeplerin ortaya çıkması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi" şeklinde bir açıklama yaptı.

Sputnik'ten Gözde Ocak'ın aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı 15 Mart'ta “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 18 Mart 2019 tarihinde Antalya’da gerçekleştirileceği duyurulan Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı vesilesiyle ülkemize gerçekleştirmesi öngörülen ziyaret ertelenmiştir” şeklinde bir açıklama yaptı. 

Çavuşoğlu bugün Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte iki camiye terör saldırılarının düzenlendiği Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde bulunuyor.

Rus Dışişleri Bakanı'nın Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için 12-13 Mart'ta Antalya'ya gelmesi bekleniyordu. Dışişleri bakanları, Rusya-Türkiye Stratejik Planlama Grubu toplantısına başkanlık edecekti.Dışişleri Bakanlığı geçen hafta sonu yaptığı açıklamada da iki bakanın 18 Mart’ta bir araya geleceğini bildirmişti. Ancak yapılan son açıklama ile görüşme ikinci kez ertelenmiş oldu.

Rusya 11 Mart'ta Rus Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanı'nın çalışma programının değişmesi nedeniyle görüşmenin 18 Mart'a ertelendiği açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Faruk Süren: Erdoğan çok güçlü bir lider "Türkiye, ekonomik açıdan hiçbir zaman geriye gitmedi"18 Mart 2019 Pazartesi 09:07
  • Tüm anketlerin ortalaması alındı: 8 büyükşehirde CHP, İstanbul'da kıl payı AKP önde17 Mart 2019 Pazar 16:33
  • 'THY satılacak' iddialarına yalanlama17 Mart 2019 Pazar 11:55
  • Binali Yıldırım'dan 'beka' yanıtı: Bu bir yerel seçim...16 Mart 2019 Cumartesi 21:26
  • Bahçeli: Mesele aç kaldım, tok gezdim meselesi değil16 Mart 2019 Cumartesi 21:25
  • Kendisini 'dindar-muhafazakar' diye niteleyen gençlerin oranı yarı yarıya düştü16 Mart 2019 Cumartesi 21:24
  • İmamoğlu'ndan Eyüp Sultan Camii'ne çağrı16 Mart 2019 Cumartesi 21:23
  • 'O Ses Türkiye' birincisi Ferat Üngür serbest bırakıldı16 Mart 2019 Cumartesi 21:07
  • Erdoğan: Yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz16 Mart 2019 Cumartesi 18:15
  • O Ses Türkiye birincisi gözaltına alındı16 Mart 2019 Cumartesi 18:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti