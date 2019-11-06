Lavrov'dan önemli Kıbrıs açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kıbrıs kıta sahanlığı da dahil Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının çıkarılmasına ilişkin tüm taraflara müzakere çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kıbrıs kıta sahanlığı da dahil Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının çıkarılmasıyla ilgili meselelerin tüm ilgili taraflar arasında yapılacak müzakerelerle çözülmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la bir araya geldi.

Yunan mevkidaşıyla yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, şunları söyledi: "Kıbrıs kıta sahanlığı da dahil bölgedeki enerji kaynaklarıyla ilgili sorunları ele alacak olursak, biz her zaman Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Mısır da dahil olmak üzere tüm ilgili tarafları bu sorunları müzakere yaparak, 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'yle belirlenen normlar kapsamında kabul edilebilir mutabakatlar yaparak çözmeye çağırıyoruz" dedi.

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs ekonomik münhasır bölgesinde doğalgaz rezervleri bulunduğu ortaya çıkmış ve Türkiye, bölgedeki haklarını korumak için sondaj gemileri göndererek keşif çalışmalarına başlamıştı.

Türkiye'nin bu adımı, bölge ülkelerini ve bazı Batılı ülkelerin tepkisine neden olmuştu.