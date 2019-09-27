  • BIST 103.891
  • Altın 272,928
  • Dolar 5,6645
  • Euro 6,1889
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Lavrov’dan Türkiye’ye baskı yapmasını istedi

» »
Nikos Anastasiades Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 74. Oturumu çerçevesinde görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan Türkiye’ye baskı yapmasını istedi.
Lavrov’dan Türkiye’ye baskı yapmasını istedi

Rum Hükümet kaynaklarına göre, çok iyi geçen görüşme sırasında iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. 
Rusya ile Türkiye arasında geliştirilen ilişkiler ışığında Rum Cumhurbaşkanı, Lavrov’dan Ankara nezdindeki etkisini kullanmasını istedi.

Türkiye’nin müzakerelerin yeniden başlaması için referans şartlarının belirlenmesini engellediğini belirtti.

Aynı kaynaklara göre, Lavrov bu konuda tam bilgiye sahipti ve Cumhurbaşkanı Anastasiades’e Rusya’nın BM kararlarına dayalı bir çözüm bulunması konusunda pozisyonun aynı olmaya devam ettiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya’ya karşı olan yaptırımlarda da olduğu gibi,  yaptırımlar konusunda Kıbrıs beklemekte olduğu sonuca ulaşılmadığını destekledi.  
Aynı bilgilere göre, Mağusa konusuyla ilgili olarak Lavrov konuyu bildiğini ve ilgili kararlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak “doğru hazırlık” ve “dikkatli adımlar” gerektiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Partilerden Anastasiadis’in konuşmasına ilk tepkiler27 Eylül 2019 Cuma 11:35
  • 'Guterres ekim için 3'lü görüşme önerecek' iddiası27 Eylül 2019 Cuma 11:14
  • “Kıbrıs’ta BM Bölgesel Merkezi kurulsun” önerisi destek buldu27 Eylül 2019 Cuma 11:10
  • Diyabet Derneği’nin Salı Sohbet Toplantıları devam ediyor27 Eylül 2019 Cuma 11:03
  • Özersay, Turkish Heritage Organization’da konuştu27 Eylül 2019 Cuma 10:39
  • Bay Kuzey Kıbrıs, “Mister Global Finali”nde ilk 16'da yer aldı27 Eylül 2019 Cuma 10:26
  • TCG Zıpkın Hücumbotu Girne Limanı’nda27 Eylül 2019 Cuma 10:01
  • Kıbrıs Rallisi bugün Larnaka’da Başlıyor...İki Toplumlu Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı yarın yapılacak27 Eylül 2019 Cuma 09:51
  • Zümrütköy'de eroin: 1 tutuklu27 Eylül 2019 Cuma 09:29
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 27 Eylül Cuma)27 Eylül 2019 Cuma 09:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti