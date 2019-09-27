Lavrov’dan Türkiye’ye baskı yapmasını istedi

Rum Hükümet kaynaklarına göre, çok iyi geçen görüşme sırasında iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Rusya ile Türkiye arasında geliştirilen ilişkiler ışığında Rum Cumhurbaşkanı, Lavrov’dan Ankara nezdindeki etkisini kullanmasını istedi.

Türkiye’nin müzakerelerin yeniden başlaması için referans şartlarının belirlenmesini engellediğini belirtti.

Aynı kaynaklara göre, Lavrov bu konuda tam bilgiye sahipti ve Cumhurbaşkanı Anastasiades’e Rusya’nın BM kararlarına dayalı bir çözüm bulunması konusunda pozisyonun aynı olmaya devam ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya’ya karşı olan yaptırımlarda da olduğu gibi, yaptırımlar konusunda Kıbrıs beklemekte olduğu sonuca ulaşılmadığını destekledi.

Aynı bilgilere göre, Mağusa konusuyla ilgili olarak Lavrov konuyu bildiğini ve ilgili kararlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak “doğru hazırlık” ve “dikkatli adımlar” gerektiğini belirtti.