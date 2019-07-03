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Lavrov’un FBME Bank’ta kaybolan Rus paralarını sorması şaşırttı

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya, Rus yatırımcıların özellikle de Limasol’da kilise yaptırılması için yatırılan ve FBME Bank’ta kaybolan paraları konusunu açması, Güney Kıbrıs’ta soru işaretleri yarattı.
Lavrov’un FBME Bank’ta kaybolan Rus paralarını sorması şaşırttı

Alihtia haberi “Lavrov, FBME, Rus Yatırımları ve GİZEM!... Rusya Dışişleri Bakanı’nın Ani Müdahalesinden Soru İşaretleri… Kıbrıs’ta Kimse Kilise İnşası İçin FBME’ye Yatırılan ve -Rus Dışişleri Bakanı’na Göre- Kaybolan Rus Yatırımcıların Paralarını Bilmiyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Sergei Lavrov’un, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ile Moskova’da gerçekleşen görüşmesinde, aniden, Rus yatırımcıların Limasol’da kilise inşası için FBME’ye yatırdığı ve ‘kaybolan’ paralarını gündeme getirmesinin birçok soru işareti yarattığına dikkat çeken gazete, “ilk kez ve bir süper güç tarafından böyle bir konudan söz edildiğine” vurgu yaptı.

Habere göre Kiprianu, Moskova dönüşünde Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada Lavrov’un Rum tarafındaki Rus yatırımlarıyla ilgili meseleleri ve özellikle Rusya’dan bazı yatırımcıların Limasol’da kilise inşa edilmesi için FBME Bank’a yatırdığı paraları sorduğunu  anlattı. Kiprianu “bu paralar kayboldu ve bana (Lavrov) geçmişte hükümet nezdinde girişimde bulunduklarını, hükümetin, paraların verilmesi için harekete  geçmesini beklediklerini söyledi”  dedi.

Kilise inşa etmek isteyen Rus yatırımcıların paraları konusunun Rusya Dışişleri Bakanı tarafından açılmasını “şaşırtıcı” diye niteleyen gazete, “çünkü bir kilise inşası için gereken para dünyanın ikinci süper gücü ülkenin birinci sınıf siyasi şahsiyetlerini harekete geçirecek meblağda olmaz” vurgusunu yaptı, şunları ekledi:

“Kaybolan ve  Moskova’yı endişelendiren bu paralar ne kadardı? Bir kilise inşaatı için ne kadar para gerekir? Bankanın (FBME) tasfiyesi sırasında neden gündeme getirilmedi?”

Gazete, konuyu Rum Yönetimine, AKEL’e, Rum Merkez Bankası’na, FBME kayyumuna ve Yermasoya Belediye Başkanı’na sorduğunu; ancak her birinden “bilmiyorum” cevabı aldığını da kaydetti.

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