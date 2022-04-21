Rusya-Ukrayna savaşı… Lavrov’un fotoğrafı gündem oldu: Bir yanda sevgilisi bir yanda eskort

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 2 aydır devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerin başında gelen Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un 2018 yılında Japonya’da çekilmiş bir fotoğrafı ifşa oldu…

Resmi temaslarda bulunmak için 2018 yılının Mart ayında Japonya’ya giden Lavrov’un bir restoran önünde çekilmiş fotoğrafını The Insider ve New Lines isimli medya kuruluşları yayınladı. Lavrov’un çekilen fotoğrafta iki kadının arasında olduğu görülürken bu kadınların kimliği de belli oldu.

Lavrov’un da yer aldığı fotoğrafta sağında sevgilisi olduğu iddia edilen Polyakova ile solunda ise eskort olarak hayatını kazanan Lobanova’nın yer aldığı görülüyor. Muhalif Rus medyası Lobanova’nın kimliğini yüz tanıma sistemleri aracılığıyla bulduklarını açıkladı.

Maria Lavrova ile evli olmasına rağmen bir süredir aşk yaşadığı iddia edilen sevgilisi Svetlana Polyakova ile yan yana duran Lavrov’un diğer yanındaki kadının kimliği ise yapılan incelemeler ve yüz tanıma teknolojisi kullanılarak ortaya çıktı.

Lavrov’un yanındaki kadının kimliği yüz tanımlama sistemi aracılığıyla ortaya çıktı.

LAKABI “LIZZY SEX RELAX”MIŞ

Fotoğrafta Lavrov’un yanındaki diğer kadının ise pornografik içeriğe sahip yapımlarda yer alan ve aynı zamanda “eskort” olarak da çalışan Ekaterina Lobanova olduğu ortay açıktı. Yerel medyada çıkan haberlerde Lobanova’nın “Lizzy Sex Relax” sahne adıyla tanındığı belirtildi.

Öte yandan Tokyo’daki bir restoranın önünde çekilen fotoğrafta Lavrov’un yakın arkadaşı olan ve şu anda Batı ülkelerinin yaptırım uyguladığı oligark Oleg Deripaska’nın da yer aldığı görülüyor. Fotoğrafta yapılan incelemelerde Deripaska’nın Lobanova ile olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Batı ülkelerinin yaptırımından kaçmak için Deripaska lüks yatını geçen hafta Türkiye’ye getirmişti.

Fotoğrafta ayrıca striptiz kulübü işletmecisi olarak tanınan ve daha sonra akaryakıt işine giren Gennady Rovner ile birlikte Tayvanlı iş insanı Angelo Koo’nun da olduğu belirtildi. Ayrıca Lavrov’un tercümanının da fotoğrafta olduğu görüldü.

Rus muhalif Alex Navalni daha önce Lavrov’un 2014’te Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmak için görevlendirdiği Polyakova’yı sık sık yurt dışı ziyaretlere dahil ettiğini söylemiş ve ikisinin aşk yaşadığını duyurmuştu. Navalni, bu tür resmi gezileri ise Deripaska’nın finanse ettiğini aktarmıştı.