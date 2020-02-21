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Lazer ile yakın gözlükten kurtulmak mümkün mü?

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Lazer ile yakın gözlükten kurtulmak mümkün mü?
Lazer ile yakın gözlükten kurtulmak mümkün mü?

Türkiye’de ve dünyada uzun süredir uygulanan lazer tedavisi ile yakını görme problemi yaşayan hastalar kısa sürede bu probleminden kurtulup, normal yaşantısına dönebiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Halil Bahçecioğlu, özellikle ilk semptomlarını 40 yaşından itibaren göstermeye başlayan presbiyopi rahatsızlığının tedavisinde Supracor yönteminin etkili bir çözüm olduğunu ifade ediyor.

YAKIN GÖRME BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ VE GÖZLÜK KULLANIMI

Presbiyopi özellikle 40 yaş üstü kişilerde; ufak yazıları rahat şekilde okumakta zorlanma, kitabı uzaklaştırarak okumaya çalışma gibi belirtilerle başlar. Öte yandan; okuma esnasında gözün çabucak yorulması, loş ışıkta okumada zorluk yaşanması gibi durumlar da belirtiler arasında yer alır.

Presbiyopi problemi yaşayan kişilere okuma zorluklarında ince kenarlı gözlük camları yardımcı olur. Bunun yanı sıra aynı zamanda uzağı görmek konusunda problem yaşayanlar uzak ve yakın camı aynı çerçevede bulunduran bifokal - multifokal gözlük camları kullanabilirler. Aynı işlevi gören lenslerle de görme bozukluklarının önüne geçilebilir. Ancak gözlük ve lens kullanmak istemeyenler için alternatif olarak Supracor ile LASİK tedavisi uygulanabilir.

 

SUPRACOR YÖNTEMİ İLE YAKIN GÖZLÜKLERİNİZDEN KURTULABİLİRSİNİZ

Özellikle kitap, cep telefonu yazıları, fiyat etiketleri, gazete ve dergilerdeki ufak yazılı metinleri okumak için kullanılan yakın gözlüklerinden tamamen kurtulmak mümkün. Bunun için Excimer Laser tedavi metotları arasında yer alan Supracor, kalıcı ve etkin bir tedavi yöntemidir ve başarısı oldukça yüksektir ancak hastaların bir kısmında uzağı görme kalitesinde bozulma ve geceleri ışığa karşı hassasiyet artışı gözlenebilir. Tedavi için öncelikle rutin göz muayenesi ve ardından Excimer Laser tedavisine uygunluk testleri yapılması gerekir. Öte yandan; keratokonus hastalığı bulunanlara ve kornea yapısı ince olanlara söz konusu tedavi uygulanmaz.

Supracor ile LASİK tedavisi uygulanacak kişilere; gerekli testlerin yapılmasının ardından galoş ve önlük giydirilir. Gözlerin uyuşturulması için anestezik damla uygulanır. Hastanın üzeri ve yüzü steril bir örtü ile örtülür ve gözün açık kalması için özel bir tel takılır. Hasta hazır olduktan sonra tedavi genellikle hastanın yakını görmeye daha yatkın gözüne uygulanır. Tüm uygulama yaklaşık 2-4 dakika arasında sürer. Yapılan tedavi sonrasında yaklaşık 2 saat süreyle hafif batma hissi yaşanabilir ancak bu durum geçicidir. Tedavi uygulamasının ardından biomikroskopta hastanın göz durumu detaylı biçimde kontrol edilir ve hastaya koruyucu gözlük verilir. Operasyon sonrasında kişiler normal yaşamına kısa sürede devam edebilir. Hasta bir süre kendisine verilen göz damlalarını düzenli şekilde kullanır.

 

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