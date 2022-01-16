  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Lazio'dan Vedat Muriqi transfer açıklaması!

» »
Lazio'dan Vedat Muriqi transfer açıklaması!
Lazio'dan Vedat Muriqi transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin de Transfer gündeminde yer alan Vedat Muriqi için Lazio'dan resmi transfer açıklaması geldi.

Büyük umutlarla transfer edilmesine karşın İtalya'da beklenen performansı gösteremeyen Muriqi ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Leeds United, West Bromwich Albion, Newcastle United ve Hull City'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Vedat Muriqi için CSSKA Moskova'dan teklif aldıklarını doğruladı.

Sport 24'e konuşan Tare, "Rusya'dan Vedat için bir teklif aldığımız doğru ancak daha fazlasını söyleyemem" diye konuştu.

Vedat'ın 2.5 milyon euro kiralama bedeli ve 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla CSKA Moskova'nın yolunu tutacağı belirtildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ronaldo 42’sine kadar oynamak istiyor14 Ocak 2022 Cuma 23:55
  • Beşiktaş Gaziantep FK: 1-014 Ocak 2022 Cuma 21:59
  • Galatasaray'dan Domenec Torrent açıklaması14 Ocak 2022 Cuma 20:21
  • Barcelona Yusuf Demir'i Rapid Wien'e Geri Verdi14 Ocak 2022 Cuma 00:23
  • Son Dakika! Galatasaray'ın Yıldızı Marcao Trafik Kazası Geçirdi13 Ocak 2022 Perşembe 18:30
  • Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus-Mali Maçına Hakem Hataları Damga Vurdu!12 Ocak 2022 Çarşamba 22:25
  • SFC Dörtyol’da 2.Hazırlık Dönemi Hazırlıkları Devam Ediyor12 Ocak 2022 Çarşamba 18:41
  • Galatasaray'ın Yeni Teknik Direktörü Domenec Torrent11 Ocak 2022 Salı 20:19
  • Mesarya İmzaları Attırdı10 Ocak 2022 Pazartesi 19:37
  • Tarihte Bir Benzeri Hiç Yaşanmadı! Üç Büyük Takım Hocasız Kaldı10 Ocak 2022 Pazartesi 19:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti