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Lazkiye’de bombalı salıdırı

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Lazkiye’de bombalı salıdırı
Suriye'de iki Rus askeri üssünün bulunduğu Akdeniz kıyısındaki Lazkiye vilayetinde dün meydana gelen bir bombalı araç saldırısında en az 10 kişinin öldüğü açıklandı.

Suriye devlet televizyonunun haberine göre Lazkiye’nin Jableh kasabasının kalabalık çarşısında meydana gelen patlama çok sayıda araç ve dükkanın yanmasına yol açtı.

Jableh nüfusunun çoğunluğu, Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın bağlı olduğu mezhebin üyeleri.

Devlet televizyonuna bilgi veren adli tabip Ghassan Findi, çok sayıda yaralı olduğunu ve ölü sayısının artmasından korkulduğunu söyledi.

Rus üslerinin bulunduğu kıyıdaki Tartus bölgesinde Mayıs ayında meydana gelen bombalama olaylarında en az 150 kişi ölmüş ve 200 kişi yaralanmıştı.

Lazkiye’de Rusya’nın Tartus deniz üssü ile isyancılara karşı sürdürülen saldırılarda Rusya’nın kullandığı Hmeymim hava üssü bulunuyor.

Lazkiye kenti ve benzeri kıyı yerleşimleri devletin elinde bulunduğu için, ülkenin diğer bölgelerini etkileyen savaş ve şiddetten etkilenmedi.

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