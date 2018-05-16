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LBO, Ankara’daki Uluslararası Kültür Festivali’nde ülkeyi temsil etti

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Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Lefkoşa Belediye Orkestrası, Ankara’da düzenlenen uluslararası festivalde ülkeyi temsil etti. 
LBO, Ankara’daki Uluslararası Kültür Festivali’nde ülkeyi temsil etti

LTB’den yapılan açıklamaya göre, yabancı ülkelerin kültürlerini Ankaralılara tanıtma hedefiyle, Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Kültür Festivali’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükeçiliği’nin davetlisi olarak katılan Lefkoşa Belediye Orkestrası, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi Konser alanında yer alan festivalde konser verdi. 

Aralarında Panama, Kenya, Endonezya, Pakistan, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerin de bulunduğu 12 ülkenin katılım gösterdiği festivalde Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın, Kıbrıs şarkılarını seslendirdiği bir konser verirken Ankaralıların, LBO’nun seslendirdiği şarkıları keyifle izlediği belirtildi.

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