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LBO Çocuk Korosu kayıtları 17 Kasım’a kadar uzatıldı

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LBO Çocuk Korosu kayıtları 17 Kasım’a kadar uzatıldı
Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Korosu kayıtları 17 Kasım’a kadar uzatıldı. Geçtiğimiz yıl başarılı konserlere imza atan LBO Çocuk Korosu bu yılda çalışmalarını sürdürüyor.

3-15 yaş arasındaki çocuk ve gençler LBO Çocuk Korosu’na 17 Kasım Cuma gününe kadar kayıt yaptırabilecek. 
Kayıtlar Cumartesi günleri saat 12:00 ile 13:00 saatleri arasında Göçmenköy LTB Sanat Parkı’nda yer alan Lefkoşa Belediye Orkestrası binasında yaptırılabilir. 

Kayıt işlemleri ile ilgili daha detaylı bilgi 0533 826 4228 – 0533 840 2966 numaralı telefonlardan alınabilir.
Koro çalışmaları ise Cumartesi günleri saat 12.00-13.00 arasında Göçmenköy LTB Sanat Parkı’nda gerçekleştiriliyor.

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