LBO Çocuk Korosu Yeni Yıl Konseri 8 Ocak Salı akşamı AKM’de

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO)Çocuk Korosu, 8 Ocak Salı akşamı “Yeni Yıl Konseri” düzenliyor. Şef Hare Yakula ve yardımcı şef Müge Görgül yönetiminde 8 Ocak Salı akşamı saat 19.30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne alacak LBO Çocuk Korosu’na piyanoda Ercüment Şeker eşlik edecek. Halka Açık ve ücretsiz olacak “LBO Çocuk Korosu Yeni Yıl Konseri”nde çocuklar şarkılarla bir kez daha yeni yıl coşkusunu yaşayacaklar.
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