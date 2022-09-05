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LBO Çocuk ve Gençlik Korosu kayıtları başladı

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Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Gençlik Korosu 2022 – 2023 sezonu kayıtları başladı.
LBO Çocuk ve Gençlik Korosu kayıtları başladı

8 yıldan beridir çocukların ve gençleri müzikle buluşturan koro, bu sayede müzik sevgisini aşılamayı, Kıbrıs’a dair besteler yanında, dünyadan da çeşitli besteleri gelecek nesillere öğreterek yaygınlaştırmayı başarıyor.

Bugüne kadar kaliteli eğitimler yanında başarılı konserlerle de müzik alanında önemli bir misyonu üstlenen LBO Çocuk ve Gençlik Korosu, yeni dönemde de çalışmalarını imkanlarını da arttırarak sürdürecek.

 

4-16 yaş arasındaki çocuk ve gençler için kayıtlar başladı

Çocukların yaratıcılığını, konsantrasyonunu, özgüvenini ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan koroya 4-16 yaş arasındaki çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek.

Eğitmenliğini Hare Yakula, Buğce Dikmenay Özer ve Ercüment Şeker’in üstlendiği koro çalışmalarının her Cumartesi 10.00-13.00 saatleri arasında Merkez Lefkoşa'da gerçekleşecek.

LBO Çocuk Korosu kayıt işlemleri için 0533 840 2966 ile 0548 860 7611 numaralı telefonlar  aranabilir ve www.lefkosabelediyeorkestrasi.com adresinden kayıt yapılabiliyor.

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