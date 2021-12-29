LBO Çocuk ve Gençlik Korosu’nda yılbaşı heyecanı vardı

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk ve Gençlik Korosu üyeleri eğitmenleriyle buluşup yaklaşan yeni yılı kutladılar. 4 yaştan 17 yaşa kadar üyeleri olan koro üyeleri ve eğitmenleri Hare Yakula, Buğce Dikmenay Özer ile Ercüment Şeker Merkez Lefkoşa’da buluşarak hem yılın son çalışmasını yaptılar hem de yeni yılı kutladılar.

4-17 yaş için kayıtlar devam ediyor

Eğitmenler yılın son buluşması sonrasında yaptıkları açıklamada 7-14 yaş arası için kayıtların devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdüler: “Şarkılar, çocuklarımızın dünyasında onların çevresini, okul ve aile yaşamını düzenleyen ayrıca onların müziksel yaşantılarında duygu, düşünce ve beklentilerini ifade eden en önemli değerlerden biridir. Çocuklarımız şarkı söyledikçe gelişir, geliştikçe öğrenir, öğrendikçe bilinçlenir.Koro çalışmalarına katılan çocukların yaratıcılığı, konsantrasyonu, özgüveni ve iletişim becerileri gelişir. Ayrıca seçici ve ayırt edici bir müzik kültürüne sahip olurlar.”

8 Ocak Cumartesi günü Büyük Han'da Yeni Yıl Konseri var

Kasım ayında başlayan koro çalışmaları Salı günleri öğleden sonra Sağlık Üst Kurulu’nun belirlediği kurallara uyularak Merkez Lefkoşa'da yapılıyor. 4 ile 17 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla oluşturulan korolar 8 Ocak Cumartesi günü saat 12:00'de Büyük Han'da Yeni Yıl Konseri vermeye hazırlanıyor.