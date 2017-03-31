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LBO çocuklarla buluşuyor

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LBO çocuklarla buluşuyor
Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) kurumlar ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde çocukları müzikle buluşturuyor, müziğe dair bilgiler paylaşıyor.

Ülkenin yetiştirdiği  yetenekli müzisyenlerin görev aldığını Lefkoşa Belediye Orkestrası, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi’nde sonra şimdi de Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’nda koro çalışması yapmaya başladı.

Gerek Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi’nde gerekse de Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki öğrencilerin müzik eğitimi sayesinde kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen çalışmalar haftanın belli günlerinde yapılıyor.

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın yapmış olduğu bu çalışmalarda çocuklar   müzik eğitimi alırken,

müziğin evrenselliği ile buluşuyorlar,  kişisel gelişimlerine katkı sağlanıyor ve bir orkestrada yer bulma deneyimini yaşıyorlar.

LBO kurslarının sonunda çocuklar tarafından konser verilmesi planlanmaktadır. 

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