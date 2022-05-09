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LBO Halk Müziği Korosu İçin Başvurular Başladı

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LBO Halk Müziği Korosu İçin Başvurular Başladı
LBO Halk Müziği Korosu İçin Başvurular Başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu, 2022 – 2023 yeni dönem çalışmalarına 30 Mayıs’ta başlayacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, pazartesi günleri saat 19.00'da yapılacak koro çalışmaları, Hasibe Aksaç’ın şefliği ve eğitmenliğinde gerçekleştirilecek.

LBO binasında gerçekleştirilecek koro çalışmalarında yer almak isteyen müzik severler, www.lefkosabelediyeorkestrasi.com adresinden ve 0533 844 0479 numaralı telefondan bilgi alıp kayıt yaptırabilecek.

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