LBO Halk Müziği Korosu müzikseverleri Türkülerle Yolculuk’a davet ediyor

Lefkoşa Belediye Orkestrası bünyesinde çalışmalarını sürdüren Halk Müziği Korosu, 2022-2023 sezonunu Hasibe Aksaç şefliğinde Türkülerle Yolculuk konseriyle tamamlıyor. 15 Mayıs Pazartesi gecesi saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak konserde Anadolu, Azerbaycan ve Kıbrıs’a ait anonim eserlerin yanında beste formunda türküler de yer alacak. Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif, Musa Eroğlu, Neşet Ertaş gibi ustaların eserlerinin seslendirileceği konserde adamızın değerli sanatçılarından Turgay Salim Hoşsöz’ün de besteleri yer alacak. Ayrıca LBO Halk Müziği Korosu geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan değerli sanatçımız Bekir Kara’nın birinci ölüm yıl dönümü vesilesi ile onu anarak kendi bestelerini seslendirilecek. Gecede Yücel Doğan ise konuk solist olarak yer alacak. Kültür Dairesi Müdürlüğü ile işbirliği içinde düzenlenecek konsere giriş ücretsiz olacak.