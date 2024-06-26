  • BIST 10592.18
  • Altın 2451.88
  • Dolar 32.9998
  • Euro 35.3304
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

LBO, Latin rüzgarı estirdi

»
Lefkoşa Belediye Orkestrası  (LBO), 2023-2024 sezonunu dün akşam gerçekleştirdiği Latin Ezgileri Konseri ile kapattı.
LBO, Latin rüzgarı estirdi

Lefkoşa Belediye Orkestrası  (LBO), 2023-2024 sezonunu dün akşam gerçekleştirdiği Latin Ezgileri Konseri ile kapattı.

Arkın Sayar’ın solist olarak yer aldığı konseri bazı belediye meclisi üyeleri de izlerken konseri izlemeye gelen müzikseverler keyifli saatler geçirdi

Lefkeliler Hanı’nda gerçekleştirilen konserde LBO, Blue Bossa, Bessame Mucho, Dos Gardenias, Manha de Carnaval ve Sensiz Yıllarda gibi sevilen parçalarını icra ederken seyirciler de hareketli parçalara eşlik etti

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Tiyatro Festivali “Uçan Bisiklet” ile devam etti09 Haziran 2024 Pazar 12:38
  • 12. Lapta Turizm Festivali başladı08 Haziran 2024 Cumartesi 09:34
  • 1 Haziran Çocuk Günü Gönyeli ve Yenikent’te muhteşem etkinliklerle kutlandı.02 Haziran 2024 Pazar 18:04
  • Kıbrıs Tiyatro Festivali, 1 Haziran’ı çocuklara ayırdı02 Haziran 2024 Pazar 17:17
  • Tatar: Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinde kültür ve sanatın önemli bir yeri var02 Haziran 2024 Pazar 14:22
  • 32. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali yapıldı02 Haziran 2024 Pazar 12:02
  • John Lennon’un 50 yıldır kayıp olan gitarı 2,9 milyon dolara satıldı30 Mayıs 2024 Perşembe 20:36
  • “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi” ve “Kampüste Yaşam Fotoğraf Sergisi” açıldı30 Mayıs 2024 Perşembe 14:43
  • Aliye Ummanel’in oyunları Fransa’da27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:03
  • “Büyülü Prens” çocukları büyüledi26 Mayıs 2024 Pazar 11:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti