LBO ve İki Toplumlu Koro’dan barışa adanmış şarkılar 

Lefkoşa Belediye Orkestrası(LBO)tarafından düzenlenen ve Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro'nun konuk koro olarak katıldığı ortak konserde barışa adanmış şarkılar bir kez daha hep bir ağızdan söylendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde dün(6Aralık Çarşamba) gece saat 20.00'da başlayan konseri Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı belediye meclisi üyelerinin de aralarında yer aldığı kalabalık bir sanatsever topluluğu izledi.

Kıbrıs,Türkiye ve Yunanistan’dan şarkılarla barış mesajı

Oskay Hoca şefliğinde sahne alan LBO ilk bölümde Oskay Hoca,Cahit Kutrafalı, Tanju Hoca’nın düzenlemelerinden oluşan eserleri icra ederken ikinci bölümde ise şef Oskay Hoca’nın yönetiminde LBO’nun eşliğinde Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro(Koro Şefleri: Kürşat Tilki -Lena Melanidou) Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’dan çeşitli bestecilerin eserlerini iki dilde seslendirdi. Sanatseverler soğuk havaya rağmen konsere yoğun ilgi gösterirken koristler ile seyirciler Türkçe ve Rumca barış şarkıları ve halk müziği parçalarını hep birlikte söyledi. Büyük beğeni toplayan konser bitişinde seyirciler koro ile orkestrayı ayakta alkışlarken LTB Başkanı Mehmet Harmancı sahneye çıkarak konseri yöneten şef Oskay Hoca ile koro şefleri Kürşat Tilki ve Lena Melanidou’yu kutlayarak birer çiçek takdim etti.

Harmancı: “İki dilde sanatla verilen mesajlar çok anlamlı”

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı iki toplumlu koronun yıllardır çözüm ve barış için müzik yoluyla çok önemli bir ses verdiğini söyleyerek iki dilde sanatla verilen mesajların çok anlamlı olduğunu kaydetti. LBO’nun da İki Toplumlu Koro ile birlikte çok iyi bir uyum içinde ve çok güzel bir programla seyircinin karşısına çıktığını vurgulayan Başkan Harmancı tüm koro ve orkestra üyelerini teker teker tebrik ettiğini belirtti.

Kıbrıs’taki ortak vatan mücadelesinin sanat alanındaki en önemli savunucularından ve destekçilerinden olan İki Toplumlu Koro’nun milliyetçilik sınırlarını aşarak adanın dört bir yanından insanları tek bir çatı altında buluşturduğunu ve bu çok sesliliği güçlü tek bir sese dönüştürdüğünün altını çizen Başkan Harmancı “Yüreklerinden geçenleri sanat yoluyla tek bir ses olarak dünyaya yansıtan koronun bu davranışının diğer kesimlere de örnek olmasını dilerim” dedi.

Konser 8 Aralık Cuma gecesi Güney Lefkoşa’da tekrarlanacak

LBO ile İki Toplumlu Koro'nun Ortak Konseri 8 Aralık Cuma akşamı Güney Kıbrıs’ta tekrarlanacak.8 Aralık Cuma akşamı saat:20.00’de başlayacak konser Güney Lefkoşa’daki Satirigo Tiyatrosu’nda gerçekleşecek

