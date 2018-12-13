LBO’dan Bandabuliya Sahnesi’nde Rock Rüzgarı

Surlariçi’nde yer alan Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirilen Rock Gecesi’ne müzikseverler yoğun katılım gösterdi.

Oskay Hoca şefliğinde sahne alan LBO, konuk solistler Ersun Hoca, İnanç Erşen ve Orçun Benli’nin senlendirdiği Rock müzikleri ile muhteşem bir konsere imza attı.

Müzik ziyafetinin sunulduğu gece sonunda LBO ve solistler müzik severler tarafından ayakta alkışlandı

LTB Başkanı Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konser sonunda yaptığı konuşmada LBO’nun Birim Sorumlusu Direnç Sarıca öncülüğünde müzikseverlerin beğenisini toplayan bir yol haritası çizildiğini, bunun sonucunda her geçen yıl çok daha güzel işler ortaya konulduğunu söyledi.

LTB Başkanı Harmancı konuşmasının sonunda, konserin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve hiçbir karşılık beklemeden gecede konuk solist olarak yer alan, seslendirdikleri şarkılarla dinleyenlere keyifli anlar yaşatan Ersun Hoca, İnanç Erşen ile Orçun Benli’ye teşekkür etti.