Oskay Hoca şefliğinde gerçekleşen “80’ler Konseri”nde sahne alan Çağrı Çerkez, Eril Cambaz, Ezgi Akgürgen, Pelin Kutluba ve Süleyman Akosman 80'li yıllara damgasını vuran All Night Long, Esay Lover, Raining Man gibi hit şarkılarından oluşan repertuar ile izleyenleri geçmişe götürdü.



Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Büyük Han’da gerçekleştirdiği “80’ler Konseri“ ile müzikseverleri nostaljik ve çok eğlenceli bir yolculuğa çıkardı.