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LBO’dan “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri

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LBO’dan “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri
LBO’dan “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri

LBO’dan “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası(LBO) Şef Oskay Hoca’nın yönetiminde “Yeşilçam Film
Müzikleri” konseri verecek.


İlki 17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali kapsamında verilen ve büyük
bir beğeni toplayan konserin ikincisi yarın akşam saat: 20.30’da Büyük Han’da
gerçekleşecek.


Konserde, Gurbet - Özdemir Erdoğan, Dümtek - Moğollar , Çiçek Abbas - Cahit
Berkay , Selvi Boylum Al Yazmalım - Cahit Berkay, Çemberimde Gül Oya - Selda
Bağcan, Çoban Yıldızı - Melih Kibar, Çarşambayı Sel Aldı - Zafer Dilek, Bizim
Aile - Melih Kibar, Hababam Sınıfı - Melih Kibar, Devlerin Aşkı - Cahit Berkay,
Yunus - Bora Ayanoğlu, Nihavend Longa - Osman İşmen, Melih Kibar - Aile Şerefi,
Şehnaz Longa - Santuri Ethem Efendi, Ateş Böceği - Baha Boduroğlu, Son Verdim
Kalbimin İşine – Enrico Macias gibi eserler yer alacak
Konsere giriş ücretsiz olacak.

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