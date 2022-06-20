LBO'dan “Yeşilçam Film Müzikleri” Konseri

İlki 17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali kapsamında verilen ve büyük bir beğeni toplayan konserin ikincisi bu akşam (20 Haziran Pazartesi) saat: 20.30’da Büyük Han’da gerçekleşecek.
Konserde, Gurbet - Özdemir Erdoğan, Dümtek - Moğollar , Çiçek Abbas - Cahit Berkay , Selvi Boylum Al Yazmalım - Cahit Berkay, Çemberimde Gül Oya - Selda Bağcan, Çoban Yıldızı - Melih Kibar, Çarşambayı Sel Aldı - Zafer Dilek, Bizim Aile - Melih Kibar, Hababam Sınıfı - Melih Kibar, Devlerin Aşkı - Cahit Berkay, Yunus - Bora Ayanoğlu, Nihavend Longa - Osman İşmen, Melih Kibar - Aile Şerefi, Şehnaz Longa - Santuri Ethem Efendi, Ateş Böceği - Baha Boduroğlu, Son Verdim Kalbimin İşine – Enrico Macias gibi eserler yer alacak.
Konsere giriş ücretsiz olacak.
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