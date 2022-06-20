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LBO'dan “Yeşilçam Film Müzikleri” Konseri

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Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Şef Oskay Hoca’nın yönetiminde “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri verecek.
LBO'dan “Yeşilçam Film Müzikleri” Konseri

İlki 17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali kapsamında verilen ve büyük bir beğeni toplayan konserin ikincisi bu akşam (20 Haziran Pazartesi) saat: 20.30’da Büyük Han’da gerçekleşecek.

Konserde, Gurbet  - Özdemir Erdoğan, Dümtek  - Moğollar , Çiçek Abbas - Cahit Berkay , Selvi Boylum Al Yazmalım - Cahit Berkay, Çemberimde Gül Oya  - Selda Bağcan, Çoban Yıldızı  - Melih Kibar, Çarşambayı Sel Aldı  - Zafer Dilek, Bizim Aile  - Melih Kibar, Hababam Sınıfı - Melih Kibar, Devlerin Aşkı - Cahit Berkay, Yunus  - Bora Ayanoğlu, Nihavend Longa  - Osman İşmen, Melih Kibar - Aile Şerefi, Şehnaz Longa - Santuri Ethem Efendi, Ateş Böceği - Baha Boduroğlu, Son Verdim Kalbimin İşine – Enrico Macias gibi eserler yer alacak.

Konsere giriş ücretsiz olacak.

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