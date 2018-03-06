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LBO’nun “Bahar Neşesi Caz Konseri” yoğun bir katılımla gerçekleşti

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LBO’nun “Bahar Neşesi Caz Konseri” yoğun bir katılımla gerçekleşti
LBO’nun “Bahar Neşesi Caz Konseri” yoğun bir katılımla gerçekleşti

Lefkoşa baharı coşkulu caz konseriyle karşıladı 
Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) bağlı Lefkoşa Belediye Orkestrası(LBO) yaklaşan  İlkbaharı  “Bahar Neşesi Caz Konseri” ile karşıladı. Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan Naci Talat Vakfı’nda dün akşam (5 Mart 2018 Pazartesi) gerçekleştirilen konsere,  LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Vakıf  Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli ve çok sayıda sanatsever katıldı.
LBO eşliğinde Nihan Görgü,Charis Ioannou ve Ermis Michail sahne aldı
LBO eşliğinde solistler Nihan Görgü (vokal), Charis Ioannou (saksafon) ve Ermis Michail’in (gitar) sahne alarak Tadd Dameron, Jimmy McHugh, Ray Noble ve Jimmy Van-Heusen gibi önemli bestecilerin unutulmaz eserlerini seslendirdiği caz gecesi Güney ve Kuzey’den müzisyenleri buluşturması açısından da önemli bir etkinlik oldu.  Cazın keyifli melodilerinin Surlariçi’nde yankılandığı geceye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konser sonrasında sanatçılar ayakta alkışlanırken solist Nihan Görgü , Charis Loannou ve Ermis Michail’e çiçek takdim edildi. 

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